يبدو أن المطالب التي حددها الفرنسي كيليان مبابي للتجديد مع باريس سان جيرمان الفرنسي، قد تُعجل برحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا.

ما هي شروط مبابي ؟

وقالت صحيفة ” ليكيب” الفرنسية إن مبابي طلب من إدارة النادي الباريسي” أن يكون النجم الأول في الفريق وله امتيازات خاصة منها أن يكون المنفذ الأول لركلات الجزاء، التعاقد مع صفقات قوية بالدفاع، إنهاء الامتيازات الممنوحة للاعبي أمريكا الجنوبية”.

وربما ينتقل نيمار لنادي سانتوس البرازيلي حيث كان تحدث لإذاعة فونومينا البرازيلية قائلًا: ” سانتوس في قلبي أود العودة له مرة أخرى، وأكثر ما أفتقده هو اللعب في الدوري البرازيلي، وربما إذا لم أعد إلى البرازيل سألعب في الدوري الأمريكي”.

عرض مُغر من باريس سان جيرمان

وفي وقت سابق، قالت صحيفة The Independent البريطانية: إن باريس سان جيرمان سيعرض على مبابي البقاء مقابل رفع قيمة راتبه إلى 600 ألف يورو ليتقاضى أجرًا أسبوعيًّا يصل إلى مليون و200 ألف يورو.

ويدرس مبابي حاليًّا العرض، الذي في حال وافق عليه سيكون أغلى عقد للاعب في تاريخ كرة القدم منذ بدايتها.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في صيف 2022، حيث يرغب اللاعب صاحب الأصول الكاميرونية في الانتقال لـ ريال مدريد بالمجان في صيف العام الحالي، بعد أن فشل الريال في ضمه بصيف 2021 بسبب تعنت إدارة سان جيرمان.