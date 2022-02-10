نقل موسم الرياض تجربة أحد أرقى المطاعم الإيطالية-الأمريكية من نخيل “بيفرلي هيلز” إلى نخيل منطقة “استديو”، إحدى المناطق الفرعية لـ “بوليفارد رياض سيتي”.

The palm في الرياض

وتحتضن منطقة بوليفارد رياض سيتي مطعم “The palm” الفاخر، وهو مطعم إيطالي-أمريكي بدأ في الولايات المتحدة، ويُعرف بتقديمه أشهر أطباق الستيك، وسرطان البحر، والأطباق الإيطالية التقليدية، وأنواع متعددة من المشروبات.

ويقدم المطعم تجربة فريدة لزوّراه، وهو يضم فريقًا من أشهر الطبّاخين، وافتتح أول فرع له في مدينة مانهاتن بنيويورك عام 1926م، ثم افتتح فروعًا أخرى له في الولايات المتحدة، وإقليم بورتريكو، والمكسيك، ويعد فرعه في منطقة “استديو” أول فرع له خارج الأمريكتين.

أكبر فعاليات الترفيه

وتمثل منطقة “بوليفارد رياض سيتي”، إحدى مناطق موسم الرياض، واحدة من أهم الوجهات السياحية في موسم الرياض، وتعد أكبر الفعاليات الترفيهية في المملكة، وهي تضم أماكن ترفيهية عدة، ومتاجر للتسوق، ومراكز ألعاب وسينما ومطاعم ومقاهي، إضافة إلى جلسات داخلية وخارجية ملائمة للعائلات والأفراد، محاطة بعروض مسرحية وأجواء موسيقية تتوافق مع ذائقة الزوار.

فعاليات عديدة:

وتتنوع فعاليات موسم الرياض ما بين الأنشطة البسيطة الخالية من المجهودات كممارسة المشي وسط المقاهي والمتاجر العالمية، والاستماع للموسيقى المتنوعة، وأنشطة أخرى تغلب عليها روح المغامرة كألعاب القتال والتحديات، إضافة إلى عدد من البرامج الخاصة بالأماكن المفتوحة والمغلقة، والفعاليات الرياضية المتنوعة، التي تسهم في تحسين الصحة الجسدية والنفسية للزوار.

ويشهد الموسم توالي الفعاليات التي تشكل جزءًا من مجموع الأحداث التي يصل مجملها لنحو 7500 يوم فعالية، تتضمن 70 حفلة غنائية عربية، و6 حفلات غنائية عالمية، إضافة إلى 10 معارض عالمية، و350 عرضًا مسرحيًا، و18 مسرحية عربية، و6 مسرحيات عالمية، ومباراتين عالميتين، و100 تجربة تفاعلية، إلى جانب 200 مطعم و70 مقهى تناسب بتنوعها أذواق الحضور وجميع الفئات العمرية.