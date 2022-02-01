واصل الأخضر معاناته على ملعب سايتاما 2002، بعد خسارته اليوم ضد المنتخب الياباني الأول لكرة القدم في التصفيات المونديالية.

الأخضر يُعاني على ملعب سايتاما

وتُعد مباراة السعودية ضد اليابان اليوم هي الثالثة التي يخوضها الأخضر على ملعب سايتاما 2002، وتعود المرة الأولى إلى مواجهة الكاميرون في كأس العالم 2002، والتي حسمها الأسود بهدفين مقابل هدف.

ولعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للمرة الثانية على ملعب سايتاما 2002 في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018، حينما واجه اليابان وخسر بنتيجة 2/1، قبل أن يخسر ضد الساموراي اليوم بثنائية نظيفة.

وتُعتبر خسارة الأخضر اليوم، هي الأولى له ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، حيث نجح في تحقيق 5 انتصارات، وتعادل في مباراة واحدة.

ترتيب مجموعة السعودية

وعلى الرغم من خسارة اليوم، إلا أن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم حافظ على صدارة مجموعته في صفيات كأس العالم برصيد 19 نقطة، فيما رفعت اليابان رصيدها إلى 18 نقطة في المركز الثاني.