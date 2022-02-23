واصل Juventus معاناته ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد تعادله مع فياريال.

تعادل فياريال ويوفنتوس

ولعب فياريال ويوفنتوس بالأمس ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومن المقرر أن يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي فياريال الإسباني ضيفًا على Juventus في ملعب “أليانز ستاديوم” في تورينو، يوم 16 مارس المقبل، من أجل حسم المتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

Juventus يُعاني في دوري أبطال أوروبا

وفشل Juventus في تحقيق الفوز بمباراة الذهاب خارج ملعبه ضمن منافسات الدور ثمن النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا آخر 4 مواسم على التوالي، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات “سكواكا”.

ولفتت شبكة “سكواكا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن Juventus خسر أمام كل من؛ أتلتيكو مدريد بنتيجة 2/0، ليون بنتيجة 1/0، بورتو بنتيجة 2/1، وتعادل مع فياريال بنتيجة 1/1.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس في خطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي من بطولة دوري أبطال أوروبا، خاصة أن يُعاني في الدوري الإيطالي الممتاز، ويحتل المركز الرابع.