كشف الإعلامي والناقد الرياضي محمد العنزي مفاجأة بشأن قضية النصر ومدربه البرتغالي السابق روي فيتوريا.

كواليس القضية بين النصر وفيتوريا:

وكان القانوني الرياضي والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أحمد الأمير، كشف عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن عقوبة فيفا ضد العالمي.

وعلق الأمير قائلًا: “ألزمت لجنة أوضاع اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” العالمي بسداد مبلغ 4.2 مليون يورو للمدرب روي فيتوريا، وتم استئناف القرار من قبل العالمي، والقضية حاليًّا منظورة أمام كاس”.

ولفت الخبير القانوني إلى أن المدير الفني البرتغالي فيتوريا كان يُطالب بالحصول على 8.5 مليون يورو، إلا أن اللجنة ألزمت العالمي بـ4.2 مليون يورو فقط.

الحكم قديم والعالمي استأنف:

رد محمد العنزي قائلًا: “معلومة، لجمهور العالمي ما تم تداوله عن قضية المدرب فيتوريا، هذا حكم قديم، وقام النادي بالاستئناف، والقضية منظورة الآن في محكمة كاس، العالمي بقيادة رمزه الأمير خالد بن فهد، ورئيسه مسلي آل معمر، قادرين على حل أي مشكلة، يحاولون إخراج العالمي من الملعب”.