قاطرة تعظيم التقنية الذكية وتعضيد الخدمات التشغيلية؛ في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مستمرة ولا تتوقف؛ حيث أعلنت وكالة الرئاسة العامة للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية، عن تحديث مكنسة التطهير الذكية الخاصة بأعمال تطهير سطح الكعبة المشرفة، والتي تعمل عن طريق التطبيقات الذكية ويدويًا عبر أحدث تقنيات التنظيف.

السديس : نظافة وتطهير الكعبة أولوية قصوى

وأكد الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أن مشروع التقنية الذكية والروبوتات الاصطناعية في الحرمين ماضٍ بإذن الله ولن يتوقف لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين والحفاظ على رونق ونظافة وتطهير الكعبة المشرفة.

تغطي مساحة 180 مترًا وتعمل لـ3 ساعات

من جانبه أفاد وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد بن مصلح الجابري أن مكنسة التطهير الذكية تعمل عن طريق التطبيق الذكي؛ ويدويًا، بتوقيت شحن لمدة 4 ساعات كما أنها تعمل لمدة 3 ساعة متواصلة مشيرًا إلى أن مكنسة التطهير الذكية، تغطي مساحة 180 مترًا مربعًا في ثلاث ساعات وبقوة الشفط 2000 باسكا لخزان 400 مل للأتربة، وخزان المياه 250 مل وبثلاث سرعات عادية، سريع، سريع جدًا، ومكنسة وممسحة هجينة تعمل عن طريق تقنية خرائط الذكاء الاصطناعي.

الحفاظ على جودة وسلامة الرخام وإزالة العوالق الترابية

وتابع الجابري قائلًا: “إن هذه الأجهزة والتقنيات الحديثة تهدف للمحافظة على جودة وسلامة الرخام، وإزالة العوالق الترابية، فضلًا عن تطهير ورونق الكعبة المشرفة بشكل خاص، والمسجد الحرام بشكل عام”.

وأردف الجابري قائلًا: “إن الوكالة حريصة لتوفير أحدث التقنيات لتطهير بيت الله الحرام، هذه التقنيات التي ستسهم في تسريع أداء المهام وبتكلفة أقل، وإن جميع الزملاء -ولله الحمد- متخصصون ومدربون لخدمة البيت الحرام وقاصديه”.

توجيهات الشيخ السديس

واختتم الجابري حديثه قائلًا: “لخدمات والجهود التي تقوم بها الوكالة تأتي مواكبة لمتابعة وتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، التي نعتبرها نبراسًا لنا؛ وفق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- داعيًا الله -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، خير الجزاء على جهودهما ودعمهما الدائم للحرمين الشريفين.

فريق سعودي مختص لكنس الكعبة المشرفة

من الجدير بالذكر أن وكالة الرئاسة العامة للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية، تقوم بأعمال تطهير سطح الكعبة المشرفة عبر فريق سعودي فني مختص، وهي أعمال دورية تقوم بها الرئاسة وفق جدول زمني وتستخدم فيها أحدث التقنيات للتنظيف، عبر عدة مراحل أولها كنس سطح الكعبة المشرفة، وإزالة الأتربة وفضلات الطيور، ثم مسح السطح كاملًا وحامل الكسوة، والجدار الحائط، إلى جانب باب سطح الكعبة من الخارج بالأقمشة المبللة.

وبعد ذلك تستخدم الآليات والتقنيات الحديثة التي وفرتها الرئاسة العامة وهي آليات تقوم بالتغسيل والتشطيف والشفط، ثم يرش السطح بالماء مرة أخرى ويمسح وبعدها مرحلة التجفيف وفي النهاية يتم رش ماء الورد الطبيعي، ويتم عادة إنجاز عملية التنظيف في مدة زمنية لم تتجاوز (20) دقيقة، من خلال متخصصين ومدربين لخدمة البيت الحرام وقاصديه.