ارتدت ملكة جمال أوكرانيا السابقة Anastasiia Lenna زي الجنود الأوكرانيين، تضامنًا مع جيش بلادها.

وأعلنت أنستازيا لأكثر من 190 ألفًا يتابعونها في موقع Instagram التواصلي، أنها انضمت إلى المقاومة لتقاتل القوات الروسية على طريقتها، وهي التي قالت حين فوزها في 2015 بمسابقة ملكة جمال أوكرانيا: “لقد أعطاني الله نعمة الجمال، وسأستغلها بكل الوسائل” وفق تعبيرها، وبحسب ما نقلت “العربية”.

عارضة ازياء:

أنستازيا، البالغة 31 عامًا، هي عارضة أزياء وممثلة، ملمة بخمس لغات، منها العربية، ودرست إدارة الأعمال في جامعة “سلافيستيك” المحلية، بحسب الوارد في سيرتها. أما الصورة التي بثتها في “إنستجرام” السبت، فكتبت عبارة “تضامنوا مع أوكرانيا” بجانب كل منها، مع رسالة في الموقع حذرت فيها: “كل من يعبر الحدود الأوكرانية بنية الغزو سيتم قتله” وفق تعبيرها.

كما أطلقت ملكة جمال أوكرانيا السابقة التي سبق أن عملت مترجمة أيضًا ومقدمة برامج في إسطنبول، نداءات عبر تغريدات عدة كتبتها في “تويتر” لإيصال رسالتها إلى أكبر عدد من الناس، فتفاعل معها آلاف من مختلف الجنسيات.