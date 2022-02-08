يشغل ممر الأشجار الشتوية موقعًا مميزًا في منطقة “ونتروندرلاند”، إحدى مناطق موسم الرياض، ويلقى إقبالًا واسعًا من زوار المنطقة الراغبين بعيش تجربة الشتاء في غابات المدن الأوروبية، ناقلًا المارين فيه إلى أجواء الأماكن الخيالية الباردة.

رونق ساحر:

وتضفي إضاءات ممر الأشجار، التي يغلب عليها اللونان البنفسجي والأزرق، رونقًا مختلفًا وساحرًا على المكان، ويلتقط الزوار عند وصولهم له العديد من الصور تعبيرًا عن إعجابهم ودهشتهم من التفاصيل الهادئة والاستثنائية، خاصة مع تزامن الطابع الفريد للممر مع الشتاء الذي تعيشه المملكة، مما منح التجربة إحساسًا مضاعفًا بالأجواء الشتوية في “ونتروندرلاند”.

غابة الثلج:

وتتداخل الأشجار في ممر الأشجار الشتوي مُشكلة سقفًا جماليًّا، يُعطي إحساس السير في غابة طقسها بارد. كما تحتضن “ونتروندرلاند”، ضمن مناطقها الفرعية، منطقة “غابة الثلج”، التي تضم العديد من الفعاليات، وتقدم لقاصديها تجربة التزلج، والاستمتاع بمتاهة الثلج، وتناول المشروبات والأطعمة الساخنة في أجواء شتوية.

وتُسهم منطقة “ونتروندرلاند” في خلق الحداثة الترفيهية، وصناعة مسار مختلف في القطاع الترفيهي، كما تهتم بإظهار المعالم الجمالية للعاصمة الرياض، وتقديم أحدث الألعاب العالمية، بما يسهم في إبراز جمالية العاصمة.