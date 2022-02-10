أكد بنك التنمية الاجتماعية أنه يمكن للمرأة الاستفادة من منتج كنف في حال كانت حالتها الاجتماعية مطلقة أو أرملة، ولا تشترط الإعالة للحصول على المنتج.

وقال البنك في تغريدة له عبر حساب العناية بالعملاء على موقع تويتر، إنه يمكن الاطلاع على المزيد من معلومات المنتج من خلال زيارة الرابط التالي: هنا.

مميزات كنف:

أما مميزات منتج كنف فهو وجود سقف تمويل يصل إلى 30 ألف ريال، ومدة تمويل تصل إلى 5 سنوات، حيث تكون طريقة السداد بشكل شهري وبدون رسوم إدارية، وكذلك يتم الإعفاء في حالة الوفاة أو العجز الكلي لا سمح الله حسب الشروط الخاصة ببوليصة التأمين.

شروط المنتج:

وبالنسبة إلى شروط المنتج فهي أن لا يقل عمر المقترض عن 25 عاماً ولا يتجاوز 55 عاماً وسلامة السجل الائتماني وأن لا يزيد الدخل الشهري عن 8 آلاف ريال، وأن تكون أرملة أو مطلقة بدون إعالة.