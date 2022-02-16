تشهد مباراة الهلال والشباب غدًا منافسة خاصة بين ثنائي حراسة المرمى عبدالله المعيوف وفواز القرني، حيث يطمح كل منهما لمواصلة التألق.

مباراة الهلال والشباب

ويحتضن ملعب فيصل بن فهد في الرياض مباراة الهلال والشباب، مساء يوم غد الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ21 “جولة يوم التأسيس” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الهلال والشباب غدًا، يحتل الزعيم المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 31 نقطة، ولديه 3 مباريات مؤجلة، فيما يقع الليوث في المركز الثاني برصيد 40 نقطة.

المعيوف والقرني يسعيان لمواصلة التألق

ويُقدم المعيوف مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قبل مباراة الغد، حيث شارك في 17 مباراة، وتلقى 20 هدفًا، وحافظ على نظافة شباكه 5 مرات، وقاد بـ36 تصديًا، وشتت الكرة 13 مرة، ونال بطاقة صفراء.

ويسير القرني بشكل رائع مع الشباب هذا الموسم، حيث خاض 18 مباراة، وحافظ على نظافة شباكه في 6 مواجهات، وتلقى 19 هدفًا، وقام بـ4 تصديًا ناجحًا، وشتت الكرة 12 مرة، وحصل على بطاقة صفراء واحدة.