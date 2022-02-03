عقدت اللجنة التنفيذية لمشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم اجتماعًا لبحث ومناقشة البرامج التطويرية لمنظومة العمل في المشروع، برئاسة وكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية والتطويرية ووكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد بن مصلح الجابري، وحضور أعضاء اللجنة ممثل وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور محمد السعود، وممثل هيئة المساحة الجيولوجية المهندس عبدالعزيز السلمي، وممثل وزارة الحج والعمرة الأستاذ محمد أبو الخير إسماعيل، وممثل شركة المياه الوطنية المهندس أحمد كعكي، وأمين اللجنة الإشراقية الدكتور عبدالرحمن الخطابي.

استعراض البرامج وطرق تنفيذها

وفي بداية الاجتماع رحب الأستاذ محمد الجابري بالحضور، ونقل تحيات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس للجنة الإشرافية للمشروع، وتوجيهاته لتحقيق النتائج المرجوة من المشروع.

واستعرضت اللجنة عددًا من البرامج وطرق تفعيلها والحث على تطوير منظومة العمل وطرح أفكار جديدة لمواكبة رؤية 2030.

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واختتم الجابري حديثه رافعًا وافر الشكر والتقدير لمعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس لحرصه ومتابعته لتقديم أفضل الخدمات والعمل على تطوير منظومة الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين بما يحقق توجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله.