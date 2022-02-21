تواصل النجمتان المصريتان منة شلبي وإلهام شاهين، تصوير مشاهدهما في مسلسل “بطلوع الروح”، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2022.

منة شلبي تشارك في دراما رمضان

وتشهد أحداث المسلسل صراعًا كبيرًا بين الشخصية التي تلعبها إلهام شاهين وشخصية منة شلبي، بسبب بعض الأزمات التي تكشفها أحداث المسلسل، وتجسد شلبي في الأحداث شخصية مهندسة إنشاءات، وهي متزوجة من الفنان محمد حاتم، الذي يلعب شخصية مدير شركة إعلانات.

وكان المسلسل توقف تصويره الفترة الماضية بسبب إصابة منة شلبي وأحمد السعدني بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية، قبل أن يتم استئناف التصوير بعد تعافيهما.

ويضم مسلسل “بطلوع الروح” عددًا كبيرًا من النجوم بجوار إلهام شاهين ومنة شلبي ومنهم: محمد حاتم، أحمد السعدني، عادل كرم، وعدد آخر من النجوم وضيوف الشرف، وهو من تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري، ومن المقرر عرض المسلسل في النصف الأول من شهر رمضان المقبل، حيث إن العمل يتكون من 15 حلقة فقط.