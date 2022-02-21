تواصل النجمتان المصريتان منة شلبي وإلهام شاهين، تصوير مشاهدهما في مسلسل “بطلوع الروح”، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2022.
منة شلبي تشارك في دراما رمضان
وتشهد أحداث المسلسل صراعًا كبيرًا بين الشخصية التي تلعبها إلهام شاهين وشخصية منة شلبي، بسبب بعض الأزمات التي تكشفها أحداث المسلسل، وتجسد شلبي في الأحداث شخصية مهندسة إنشاءات، وهي متزوجة من الفنان محمد حاتم، الذي يلعب شخصية مدير شركة إعلانات.
وكان المسلسل توقف تصويره الفترة الماضية بسبب إصابة منة شلبي وأحمد السعدني بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية، قبل أن يتم استئناف التصوير بعد تعافيهما.
ويضم مسلسل “بطلوع الروح” عددًا كبيرًا من النجوم بجوار إلهام شاهين ومنة شلبي ومنهم: محمد حاتم، أحمد السعدني، عادل كرم، وعدد آخر من النجوم وضيوف الشرف، وهو من تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري، ومن المقرر عرض المسلسل في النصف الأول من شهر رمضان المقبل، حيث إن العمل يتكون من 15 حلقة فقط.
حرب تصريحات
يذكر أن الأيام الماضية شهدت حرب تصريحات بين إلهام شاهين والفنان أحمد فلوكس حول القبلات في الأعمال الفنية، حيث يخرج كل منهما بتصريح مهاجمًا كلام الآخر وليس شخصه.
وكانت شاهين قد انتقدت من يهاجم القبلات في الأعمال الفنية أو يرى أنها شيء منافٍ للأخلاق، بقولها: “المجتمع كان زمان مختلفًا ويتقبل القبلات في الأفلام، اللي أبطالها سعاد حسني، فاتن حمامة، نادية لطفي، وكانت أفلام لكتّاب كبار جدًا، زي طه حسين، نجيب محفوظ، يوسف إدريس، وغيرهم.. المجتمع ليه بقى غريب؟”
وأضافت: “أفلامي الأخيرة مش هتكلم عنها، ونوعية معينة دلوقتي اللي أقدر أقدّمها، أنا مش بتكلم على حاجة تخصّني، أنا بتكلم على الفن بشكل عام، وفيلم (حظر تجول) فيه تحفظات كتيرة، وخدت 12 جايزة من مهرجان جمعية الفيلم”.
ليرد عليها فلوكس من خلال منشور له على صفحته بفيسبوك، قائلًا: “بعيدًا عن معزتك ممكن أستأذنك ما تتكلميش تاني في الكلام ده، البوسة بتعتبر حاليًا منافيه للآداب، أومال إمتى يا فندم نعتبر الشيء منافيًا للآداب”.
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