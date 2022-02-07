توقع الباحث في الطقس والمناخ نزيه الحيزان أن يؤثر منخفض جوي على بلاد الشام بالأمطار من يوم غدٍ الثلاثاء 8 فبراير 2022م، ويمتد تأثيره لأجزاء متفرقة من المملكة والكويت.

منخفض جوي

يؤثر على بلاد الشام بالأمطار من غدٍ الثلاثاء ٨ فبراير ٢٠٢٢م

َويمتد تأثيره لأجزاء متفرقة من المملكة والكويت

مصحوباً برياح نشطة وانخفاضاً في درجات الحرارة؛ في ظل سيطرة مرتفع جوي

🤲ونسأل الله تعالى من فضله🤲

وأن يكون الواقع

أفضل مما هو متوقع

💚.. تفائلوا بالخير دوماً ..💚 pic.twitter.com/YmnNgzj4Kt

— نزيه الحيزان (@nazeeh_alhaizan) February 7, 2022

رياح نشطة:

كما توقع الحيزان في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن يكون المنخفض الجوي مصحوبًا برياح نشطة وانخفاض في درجات الحرارة؛ في ظل سيطرة مرتفع جوي.

حالة الطقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين، استمرار تأثير نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شرق وجنوب وجنوب غرب وغرب المملكة، في حين تكون سماء صحوًا إلى غائمة جزئيًّا على جازان، عسير والباحة مع فرصة لهطول أمطار خفيفة على سواحل جازان، ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.