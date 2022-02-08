أتاحت منصة إحسان للعمل الخيري بالتعاون مع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد صفحة خاصة بشراء المصاحف الشريفة التي ينتجها المجمع للتبرع بها والإهداءات وتوزيعها وبأسعار التكلفة التقريبية للمصاحف.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتمكين فاعلي الخير والواقفين من التبرع وفق منظومة متكاملة تضمن وصول التبرعات عبر المنصة الوطنية وبطرق آمنة وميسرة.

أهداف وقف المصحف

وبينت منصة إحسان أن المشروع يهدف إلى وقف المصاحف لعباد الله المصلين داخل المساجد من الحجاج والمعتمرين وزوار بيوت الله؛ مما يعينهم على قراءة القرآن وتدبره، مطالبة الجميع بالمساهمة في فعل الخير “ساهم بتبرعك في دعم المشروع لتنال الأجر والثواب، امتثالا لقول الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى)” حيث يمكن التبرع عبر الرابط..

تمديد ساعات العمل

وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، قد وجه في وقت سابق بتمديد ساعات العمل لإدارة التسويق والبيع بالمجمع من الساعة الثامنة صباحًا وحتى العاشرة ليلًا يوميًا، عدا يومي الجمعة والسبت، تلبية للطلبات المتزايدة من دور النشر وإدارات الأوقاف وفاعلي الخير الراغبين في الشراء من نسخ القرآن الكريم وتراجم معانيه من الجزء اليسير المخصص للبيع وبأسعار التكلفة تقريبًا.