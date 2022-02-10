أكد أمين محافظة جدة، صالح التركي، أن الرسائل المتشائمة التي كانت تصل إليهم بشأن مشروع تطوير عشوائيات جدة كان مصدرها منطقتين من خارج المملكة.

#الموقف | أمين محافظة جدة – صالح التركي: أهملنا الاهتمام بالجانب الإعلامي في عمليات إزالة الأحياء العشوائية. @tariqalhomayed

#قناة_السعودية pic.twitter.com/FXAUqKCciu

— قناة السعودية (@saudiatv) February 9, 2022

أعمال الإزالات:

وقال التركي خلال حواره إلى برنامج الموقف على قناة السعودية، إن الفريق التنفيذي انطلق في أعمال الإزالات وأهمل الجانب الإعلامي الخاص بالمشروع، مشدداً على أنه يتحمل مسؤولية هذا الأمر.

سعادة بالعملية:

ولفت إلى أن تلك الانطلاقة كانت نابعة من السعادة بعملية الإزالات والتطوير في ظل العمل على تحويل جدة إلى مدينة عالمية، مشيراً إلى أن الفريق التنفيذي كان يعتقد بأن جميع المواطنين سعداء بتلك الإزالات.