ولفت إلى أن القمر سيكون أقرب إلىحيث سيفصل بينهما حوالي 3 درجات ما يعني بأن المسافة الظاهرية بينها واسعة جدًا ليظهرا سويا في مجال رؤية التلسكوب لكن يمكن من خلال المنظار، أما كوكب الزهرة تفصله عن القمر حوالي 5 درجات.