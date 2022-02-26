يستعد مراقبو السماء في الوطن العربي لمشاهدة منظر جميل فجر يوم الأحد، 27 فبراير 2022 ، حيث سيمر القمر بالقرب من كوكبين في نظامنا الشمسي هما المريخ والزهرة قبل حوالي ساعتان ونصف من شروق الشمس.
انتظام القمر مع الكوكبين
وقال رئيس الجمعية الفلكية في جدة ماجد أبو زاهرة إن انتظام هلال القمر مع الزهرة شديد السطوع والمريخ الباهت سيكون على قبة السماء بالأفق الجنوبي الشرقي وهي مشاهدة بالعين المجردة بدون الحاجة إلى معدات رصد ، وسيكون القمر في مرحلة الهلال المناقص ما سيزيد المشهد روعة.
3 درجات من المريخ
ولفت إلى أن القمر سيكون أقرب إلى المريخ حيث سيفصل بينهما حوالي 3 درجات ما يعني بأن المسافة الظاهرية بينها واسعة جدًا ليظهرا سويا في مجال رؤية التلسكوب لكن يمكن من خلال المنظار، أما كوكب الزهرة تفصله عن القمر حوالي 5 درجات.
يسمى هذا الحدث بالاقتران، حيث يوجد جسمان أو أكثر بالقرب من بعضهما البعض وسيكون الوقت الأمثل لمراقبته قبل شروق الشمس.
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