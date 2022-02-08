أقرت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير منظومة متكاملة من البرامج والأنشطة للاحتفال بيوم التأسيس الذي يوافق 22 فبراير الحالي، على مستوى الإدارة والمكاتب والمدارس.

الاعتزاز بالجذور الراسخة :

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة الدكتور أحمد العُمري ، أن البرامج تهدف إلى الاعتزاز بالجذور الراسخة لهذه الدولة العظيمة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ عهد الإمام محمد بن سعود، وبداية تأسيسه للدولة السعودية الأولى وعاصمتها الدرعية، وما أرسته من الوحدة والأمن في الجزيرة العربية، وتعزيز القيم والمعاني المرتبطة بهذه المناسبة، وترسيخ الاعتزاز بالإرث الثقافي والاجتماعي لهذه الدولة ومجتمعها، ونشر الوعي والمعرفة لدى النشء، والولاء للقيادة الرشيدة -أيدها الله- والاعتزاز بتاريخ هذا الوطن العظيم ، وحضارته وتراثه ورموزه وقيمه الوطنية الراسخة، والوفاء لمن أسهم في خدمة الوطن من الأئمة والملوك والمواطنين ، مشيرا إلى أنه ستتخذ كافة الإجراءات الاحترازية لتنفيذ الفعاليات في المدارس وفق الخطط المتبعة في ذلك .

إعداد خطة تنفيذية متزامنة:

وأضاف العُمري أنه تم تشكيل فِرق عمل للاحتفاء بالمناسبة وإعداد خطة تنفيذية متزامنة تشمل كافة المناشط المزمع تنفيذها، ومن أبرزها مشاركات الطلاب والطالبات واحتفالات المدارس وتنفيذ برامج إدارتي النشاط الطلابي ” بنين وبنات”، وندوات تاريخية ومنافسات رياضية وتنفيذ جداريات ومراسم حرة إضافة إلى إصدار عدد من المنتجات الإعلامية وتوظيف كافة الحسابات لنشر الفعاليات.