فازت منى العمري بلقب “شيف السعودية” في الموسم الأول من برنامج مسابقات الطهو “شيف السعودية”.

مواهب رائعة:

وأظهرت المسابقة عددًا من الطهاة المغمورين ممن أصحاب المواهب الرائعة في جميع أنحاء المملكة.

ويحظى اكتشاف الطهاة الناشئين وتمكينهم وتمهيد سبل التطور المهني أمامهم، بأهمية كبيرة لعلامة “السعودية”، بصفتها علامة تجارية منزلية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالثقافة والمجتمعات المحلية في المملكة.

شيف السعودية:

ويشجّع برنامج “شيف السعودية”المتسابقين من الطهاة على إبراز مهاراتهم في فنون الطهو، متيحًا أمامهم فرصة ذهبية لإظهار إبداعاتهم ومهاراتهم في هذا المجال. وامتدّ البرنامج على أربع حلقات اشتملت كل حلقة على 3 أقسام رئيسة جرى خلالها التحكيم بين ثلاثة متسابقين من لجنة مؤلفة من طهاة محترفين.

وأقام “شيف السعودية” حفلًا لتكريم الفائزين والمشاركين في البرنامج حضره فريق إدارة “سدافكو”، حيث قدموا التهنئة لجميع المتسابقين التسعة واحتفوا بـ منى العمري الفائزة بلقب “شيف السعودية”.

وأثنت “سدافكو” على إبداع جميع المتسابقين مُبدية رغبتها في مواصلة إطلاق المزيد من مواسم “شيف السعودية” في السنوات القادمة.