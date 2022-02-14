كشف القانوني أحمد الأمير عن العقوبة المتوقعة على اللاعب محمد كنو لاعب الهلال، وذلك بسبب توقيعه لعقد التجديد مع الهلال وتوقيعه على عقد الانضمام لنادي النصر في آن واحد.

مدة كبيرة سيغيب فيها محمد كنو عن ا لملاعب

وقال الأمير في تصريحات لبرنامج ” ملعب SBC” : ” كنو سيتم إيقافه لمدة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر، وعقوبته سوف تصدر الأسبوع الحالي”.

العقوبة المتوقعة بحق الهلال والنصر

وأضاف الأمير: ” إذا تم اكتشاف أن الهلال حرض لاعبه على تجديد العقد رغم علمه بتوقيعه للنصر، فسوف يعاقب الهلال بالحرمان من فترتي تسجيل، وإذا اكتُشف أن النصر خالف القانون في التعاقد مع اللاعب فسوف يعاقب بالحرمان من القيد فترتي تسجيل”.

وفي وقت سابق، كشف الإعلامي والناقد الرياضي محمد العنزي الناقد الحصري لـ برنامج ” أكشن مع وليد” عن أن لجنة الاحتراف بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم سوف تستدعي اللاعب محمد كنو بعد نهاية مشاركته مع الهلال في كأس العالم للأندية التي أُقيمت في الإمارات.

وقال العنزي عبر حسابه في “تويتر” الخميس الماضي: ” لاعب متواجد في كأس العالم للأندية، سيتم استدعاؤه فورًا من لجنة الاحتراف، بعد أن تضاربت أقواله التي ذكرها للجنة وبين ما قدمه وكيل أعماله، بخصوص علم ناديه الحالي، بتوقيعه عقدًا مع نادٍ منافس، مو كنو تورط؟!”.