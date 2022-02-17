نفذ فرع هيئة الصحفيين السعوديين بحفر الباطن ورشة عمل بعنوان مهارات الكتابة الصحفية قدمها عضو هيئة التدريس بجامعة حفر الباطن الدكتور شلاش الضبعان وذلك بحضور أكثر من 40 متدربا ومتدربة على مسرح الغرفة التجارية.

محاور ورشة مهارات الكتابة الصحفية

وتناولت محاور الورشة التعريف بمفهوم الكتابة الصحفية ومعرفة الأشكال الصحفية من خبر صحفي وتقرير وتحقيق ومقال، والقدرة على بناء المواد الصحفية، وكيفية الحصول على الأفكار وخطوات الكتابة الصحفية والتعرف على أخلاقيات العمل الصحفي.

وتضمنت الورشة تطبيق عملي لكتابة خبر ومقال صحفي شارك فيها المتدربون وتمت مناقشة نقاط الدقة والإيجاز وشرح المفاهيم والمصطلحات والإملاء وغيرها من العناصر ومعايير تقييم الخبر والمقال الصحفي من حيث الأهمية.

تطوير مهارات أعضاء الهيئة

وأعرب الضبعان عن شكره وتقديره لفرع هيئة الصحفيين بفرع حفر الباطن على جهودهم في تنفيذ برامج تدريبية في المجال الإعلامي وإسهامهم بفعالية في رفع كفاءة الإعلاميين بالمحافظة.

وفي ختام الورشة، قال مدير فرع هيئة صحفيين حفر الباطن سلمان الشمري: إن الهيئة تحرص على إقامة الورش الإعلامية والدورات التدريبية لمواكبة التطورات السريعة الحاصلة على المشهد الإعلامي لتنمية مهارات الصحفيين، من خلال البرامج التي يقدمها الفرع.