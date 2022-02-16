ستكون مباراة الغد بين الهلال والشباب في الجولة الـ21 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بمثابة مواجهة خاصة للنيجيري أوديون إيجالو الذي يواجه فريقه السابق الشباب في أول مباراة له محليًّا.

وكان المهاجم النيجيري رحل عن الشباب إلى الهلال في يناير الماضي للمشاركة في كأس العالم للأندية، وذلك قبل انطلاق البطولة، حيث سجل هدفًا للزعيم في البطولة، وكان في شباك الجزيرة الإماراتي.

سبب تعاقد الهلال مع إيجالو:

وتعاقد الهلال مع المهاجم النيجيري لتعويض رحيل الفرنسي بافيتيمبي جوميز.

ويدخل الفريق الكروي الأول بـ الهلال، مباراة الغد أمام جاره الشباب في الجولة الـ21 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بأفضلية كبيرة في تاريخ مواجهات في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

تاريخ مواجهات الهلال والشباب:

وخاض الفريقان 27 مباراة في تاريخ دوري المحترفين، حيث فاز الهلال في 15 لقاء، بينما فاز الشباب في 4 مباريات، وتعادل الفريقان في 7 مباريات.

ويترقب جمهور نادي الهلال، أداء الفريق الكروي الأول بالنادي، وذلك عند مواجهة نادي الشباب في ديربي الرياض غدًا في جولة يوم التأسيس من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.