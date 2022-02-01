ضمن اتفاقية فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية “كلية التربية”، نظمت إدارة الأسر الكافلة خلال الفترة الماضية أربع دورات تدريبية لأكثر من 120 مستفيدًا ومستفيدة من الأيتام المحتضنين وأسرهم الكافلة والكادر العامل معهم.

طرق الاستذكار:

وتناول المدربين خلال الدورات التي أقيمت تحت عناوين “طرق الاستذكار وإدارة الوقت ومهارات الاتصال” عدة محاور تعرف الحضور بطرق الاستذكار الجيد والتسميع الذاتي ومعوقاته واضطراب تشتت الانتباه والنشاط الزائد عند الأطفال وأسباب الاضطراب النفسي وعوارضه ومظاهر صعوبات الانتباه والطريقة الأمثل لإدارة الوقت وأهميته، ومفهوم الاتصال وأدواته مثل اختيار الوقت والمكان المناسب وأسلوب المتكلم والإنصات والإقناع والتفاوض، واستخدام الصوت لإشراك المستمعين.

نظام الأسر الكافلة:

يشار إلى أن نظام الأسر الكافلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يمكن الأسرة الراغبة باحتضان يتيم من ذلك على أن تقوم الأسرة برعاية اليتيم وإيوائه ومعاملته معاملة أبنائها في الإنفاق والإحسان والتربية وشؤونه كافة حتى يبلغ مرحلة الاعتماد على نفسه، وذلك بحسب الشروط والضوابط.