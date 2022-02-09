اختتمت مراكز التأهيل والتنمية ومكتب الضمان ووحدات الحماية والخدمات المساندة بمحافظتي الخرج والدلم، التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مشاركتها في “فعاليات شتاء القرية” التي أقيمت في القرية التراثية بالدلم واستمرت ثلاثة أيام.

أركان ومنصات تعريفية:

وكانت المشاركة عبارة عن أركان ومنصات تعريفية وعروض مرئية بالخدمات التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال فروعها في محافظتي الخرج والدلم والفئات التي تشملها بالرعاية، بالإضافة إلى تقديم بعض العروض المسرحية المصاحبة للفعاليات.

الفروع المشاركة:

يشار إلى أن الفروع المشاركة شملت “وحدة الحماية الأسرية، مركز التأهيل الشامل للذكور بالخرج، مركز التأهيل الشامل للإناث بالخرج، مكتب الضمان الاجتماعي بالخرج، وحدة الأسر الكافلة بالدلم ومركز التنمية الاجتماعية بالدلم، وحدة الخدمات المساندة للذكور بالخرج ووحدة الخدمات المساندة للإناث بالخرج وتجاوز عدد الزوار للأركان الـ200 شخص من جميع فئات المجتمع.