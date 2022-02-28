عقد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية، يوم أمس الأحد، الاجتماع المناطقي الأول لعام 2022 برئاسة مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الحدود الشمالية خالد بن علي الرميخاني وبحضور المساعدين ومدراء الإدارات بفرع الوزارة، وذلك بمقر مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة طريف.

إنجازات:

جرى خلال الاجتماع عرض العديد من الإنجازات من أبرزها إغلاق ملف السيارات المستهلكة والمتكدسة والأثاث الرجيع واستعراض بطاقة الأداء المتوازن للفرع الوزارة وحصول فرع الوزارة على نسبة اداء 120.5 خلال الربع الرابع 2021، ‏واستعراض مستهدفات مؤشرات الأداء للربع الاول، كما تم استعراض مبادرة البرنامج التعاوني لإدارة فرع الوزارة، وكذلك تم استعراض الهيكل الإداري الموحد وعرض المرحلة الثانية من مشروع ربط كاميرات المراقبة مع الوزارة.

حوار مفتوح:

وتخلل الاجتماع حوار مفتوح مع مدير عام فرع الوزارة والمساعدين ومدراء الادارات، وتم مناقشة المواضيع الواردة على جدول الاعمال والخروج بتوصيات حيالها.

ويعد هذا الاجتماع ضمن عدد من الاجتماعات الدورية لمتابعة أداء الإدارات بفرع الوزارة بهدف تطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.