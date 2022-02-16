أجرى فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بتبوك عملية قيصرية لمواطنة حامل بـ4 توائم (ولدان وبنتان)، في نهاية أسبوع حملها الحادي والثلاثين حيث تلقت العناية الطبية والمتابعة المستمرة لها منذ بداية مراجعتها للمستشفى.

عملية ناجحة:

وأجرى العملية فريق مكون من 16 كادراً طبياً ما بين استشاريين وأخصائيين وتمريض، وقد تكللت العملية بالنجاح دون حدوث أي مضاعفات، والحالة الصحية للأم وأطفالها التوائم جيدة ولله الحمد.

الجدير بالذكر أن مستشفى الولادة والأطفال شهد خلال الشهر الماضي أكثر من 425 حالة ولادة ما بين الطبيعي وولادة بعمليات قيصرية.