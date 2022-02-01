زينت صور جبل طويق صفحات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مستذكرين الكلمات التاريخية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان حينما وصف همة السعوديين بأنها مثل جبل طويق.

الشعب السعودي متميز ما شاء الله

شعب عظيم

⚔️🇸🇦⚔️ الشعب السعودي مثل جبل طويق

لن تنكسر همة السعوديين إلا إذا تساوى جبل طويق مع الأرض أنا أعيش بين شعب جبار وعظيم وانت عظيم في عين شعبك ⚔️🇸🇦⚔️#متنكرين_كالسعوديين14

pic.twitter.com/sUlAagX8z0 — ❌ سلطان بن سعد⚔️🇸🇦⚔️ (@RM7KSa) January 30, 2022

جبل طويق وهمة السعوديين

وتداول رواد واقع التواصل صورًا للجبل ومقاطع فيديو لتصريح ولي العهد الخاص بهمة السعوديين وجبل طويق، على صفحاتهم، حيث كتب سعود الغامدي: “سعوديون رافعون رؤوسنا مثل رايتنا.. ومهما كانت التحديات نتجاوزها.. شجاعتنا امتداد لأصالة معدننا وهمتنا كبيرة مثل جبل طويق”، ناشرًا صورة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

فيما شارك سلطان بن سعد بمقطع الفيديو الشهير لولي العهد، وكتب: “الشعب السعودي متميز ما شاء الله شعب عظيم.. الشعب السعودي مثل جبل طويق لن تنكسر همة السعوديين إلا إذا تساوى جبل طويق مع الأرض أنا أعيش بين شعب جبار وعظيم وأنت عظيم في عين شعبك”.

من جانبه شارك المغرد عبدالرحمن سعد البريه، بمجموعة من الصور الخلابة لجبل طويق على صفحته الشخصية بتويتر، ولحظات الغروب الساحرة بهذا الجبل التاريخي.

كلمات تاريخية

يذكر أن من بين الكلمات التاريخية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان هي وصف الشعب السعودي وهمته بأنها مثل جبل طويق، وذلك في حديثه خلال مؤتمر الاستثمار في الرياض عام 2018، بقوله “إن همة السعوديين مثل هذا الجبل، وهي لن تنكسر حتى يتساوى مع الأرض”.

ويمثل جبل طويق هضبة ضيقة من الصخر الجيري تمتد لما يقارب 800 كيلومتر من صحراء نفود الثويرات في الزلفي شمالًا وحتى مشارف وادي الدواسر والربع الخالي جنوبًا، وهو من أهم المعالم الجغرافية في المملكة وشبه الجزيرة العربية.