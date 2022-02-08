كشف المواطن عبدالعزيز جلخف، مبتكر جهاز الإنقاذ من الآبار الإرتوازية، أنه تمكن من اختراع هذا الجهاز قبل شهر ونصف تقريبًا.

فيديو | انتشل دمية من بئر عمقه 30 مترا في 9 دقائق.. المبتكر عبد العزيز جلخف يروي لـ #الراصد تفاصيل ابتكاره pic.twitter.com/2EhdRAXQRn

— الراصد (@alraasd) February 7, 2022

تجربة:

وأضاف جلخف خلال تصريحات إلى برنامج الراصد على قناة الإخبارية، أنه نجح في التجربة التي قام بها على دمية تزن 30 كيلو في بئر بعمق 30 مترًا.

وتابع أن عملية إعداد الجهاز للعمل تستغرق 13 دقيقة، أما عملية الإنقاذ فاستغرقت 9 دقائق، مشيرًا إلى أن عملية الإنقاذ الفعلي، في بير بعمق 30 مترًا خلال 9 دقائق تمت عملية الانتشال، وتم تجريبها على دمية بوزن 30 كيلو جرامًا.

عوامل أخرى:

ولفت المواطن إلى أن هناك عوامل أخرى على حسب وضع البئر، ولكن في المُجمل فإن الوقت الذي تتم فيه عملية الإنقاذ تكون قليلة جدًّا مقارنة بعمليات الإنقاذ العادية.