شدد السفير الروسي لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيجوف، أن موسكو “لن تغزو أوكرانيا إلا إذ تم استفزازنا”.

وقال تشيجوف، الذي يمثل روسيا في بروكسل منذ 2005، في حديث لصحيفة “ذي جارديان” البريطانية الاثنين: “لن نغزو أوكرانيا إلا إذا تم استفزازنا لفعل ذلك”.

افتعال حادثة:

كما أكد أنه “إذا شن الأوكرانيون هجومًا ضد روسيا لا تتفاجأوا إذا قمنا بهجوم مضاد. أو إذا باشروا بقتل مواطنين روس بوقاحة في أي مكان، في دونباس أو في مكان آخر”، في إشارة إلى المنطقة الشرقية في أوكرانيا حيث يقاتل انفصاليون موالون لروسيا القوات الأوكرانية منذ ثماني سنوات.

استفزاز:

كذلك حذر تشيجوف من أن استفزازًا أوكرانيًّا قد يدفع الكرملين إلى التصرف، مضيفًا: “ما أعنيه باستفزاز أنه يمكنهم افتعال حادثة ضد الجمهوريات المعلنة في دونباس، استفزازها، ومن ثم ضربها بقوة، مثيرين ردة فعل روسيا لتتفادى كارثة إنسانية عند حدودها”، وفق “فرانس برس”.