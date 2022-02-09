يفتتح موسم الرياض في الـ 24 من فبراير الجاري، معرض العطور في “واجهة الرياض”، إحدى مناطق الموسم الترفيهية، وذلك بشراكة إستراتيجيّة مع “بوتيكات”؛ الشركة الأكثر تميّزًا في عالم التجارة الرقميّة في الخليج العربيّ والشرق الأوسط، وبتنظيم من مؤسسة “نجد الكبرى” لتنظيم المعارض والمؤتمرات.

ويعدُّ معرض العطور هو الأضخم من نوعه في المملكة، حيث يضم أكثر من 200 علامة تجاريّة من أفخم العطور العربيّة والعالميّة في مكان واحد، وبمساحة تفوق 40 ألف م2، ومن ثمّ يستقطب المعرض المهتمين والخبراء وأبرز الشركات والمُصنعين لأرقى العلامات التجاريّة في عالم العطور، كما يُحضّر لإطلاق عدد من العطور الجديدة ضمن فعالياته.

خبراء ومحبي العطور العالميّة:

ويتيح المعرض، الذي تمتد فعالياته حتى الـ 12 من مارس 2022م، لأصحاب العلامات التجاريّة التسجيل وحجز موقعهم الخاص فيه، والاطلاع على مزيد من التفاصيل عبر الرابط: http://theperfumeexpo.com/ حيث يستهدف هذا الحدث النوعيّ استضافة ومشاركة أكبر التجار والشركات المعنيّة والمتخصصة في مجال العطور، لتقديم منتجات فريدة ومتنوعة تُمكن الزوار من تجربة واقتناء أفضل الروائح العطريّة الشرقيّة والغربيّة، مما يسهم في تعزيز العمليات التسويقيّة داخل موسم الرياض وفعالياته المتنوعة.

وسيضم معرض العطور تحت سقفه مجموعة من العلامات التجاريّة البارزة محليًّا وعالميًّا في عالم العطور، وهو يُعد من أميز المعارض الدوليّة المتخصصة في هذا المجال، إذ يسهّل مهمة الباحثين عن كل مميز وجديد، ويعرّفهم بأنواع حديثة من المنتجات العطرية، وخوض تجربة الاختيار وسط تعدد الخيارات التي يُقدمها صُنّاع العطور في مساحات ترفيهيّة تنافسيّة تدفعهم لتقديم أفضل ما لديهم.

شركة إستراتيجية:

وتزداد أهمية المعرض بالشراكة الإستراتيجيّة مع شركة “بوتيكات”، صاحبة الخبرة التسويقيّة الفريدة وثقة عملائها التي تزداد باطّراد، لما تقدمه لهم من خدمات فريدة ومميّزة وحصريّة، وهو ما تترجمه نجاحات الشركة المستمرة من خلال فعالياتها، وقدرتها على انتقاء وتسويق العلامات التجاريّة بتنافسيّة ومهنيّة تجعلانها المتصدرة دائمًا في منطقة الخليج والشرق الأوسط.