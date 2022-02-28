بدأت أمس الأحد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للمواد العلمية والشفهية ومواد التقويم التكويني، على أن تكون تلك الاختبارات ضمن اليوم الدراسي.

بداية الفصل الدراسي الثالث:

وطبقًا لتقويم العام الدراسي، تبدأ الدراسة للفصل الدراسي الثالث، يوم الأحد 17/ 8/ 1443هـ، الموافق 10 مارس 2022.

وكانت وزارة التعليم قررت بدء الاختبارات التحريرية حضوريًّا لجميع المراحل الدراسية يوم الأحد الموافق 3 شعبان المقبل، على أن تنتهي يوم الخميس 7 من الشهر نفسه.

يذكر أن بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الأول بدأت في 21/ 1/ 1443هـ، الموافق 29 أغسطس 2022، فيما بدأت الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الثاني في 1/ 5/ 1443هـ، الموافق 5 ديسمبر 2022.

جداول الدروس على قناة عين:

يذكر أن قناة عين شرت جدول دروس الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية خلال الأسبوع الثاني عشر، عبر القنوات على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:30 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: هنا أو من خلال منصة مدرستي.

كما نشرت قناة عين عبر حسابها بموقع تويتر، جدول دروس الحصص اليومية للتربية الخاصة خلال الأسبوع الثاني عشر، في بث مباشر من الساعة 7:30 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب أو منصة مدرستي.

كذلك نشرت جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي) من الأسبوع الثاني عشر، في بث مباشر من الساعة 7:30 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: هنا