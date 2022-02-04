تنطلق غدًا مباراة الكاميرون وبوركينا فاسو في مباراة تحديد المركز الثالث لـ بطولة كأس أمم إفريقيا 2021.

توقيت المباراة:

وستبدأ المباراة غدًا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب أحمدو أهيدجو في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

وكان منتخب الأسود غير المروضة تأهل لمباراة تحديد المركز الثالث، بعد أن خسر أمس أمام منتخب مصر في دور نصف النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 3/ 1، بينما تأهل منتخب بوركينا فاسو لمباراة تحديد المركز الثالث، وذلك بعد الخسارة من المنتخب السنغالي بثلاثية لهدف في دور الأربعة.

الكاميرون حققت آخر لقب قبل 5 سنوات:

وكان آخر حقق لقب منتخب الأسود غير المروضة، في عام 2017 بعد الفوز على منتخب مصر في المباراة النهائية، بينما وصل منتخب بوركينا فاسو لنصف نهائي كأس أمم إفريقيا في 2017، وخسر مباراة نصف النهائي أمام منتخب مصر.