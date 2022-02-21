نجح المنتخب السعودي للسيدات في تحقيق الفوز في أول لقاء دولي لهن، وذلك بالفوز أمس الأحد على منتخب سيشل بثنائية دون رد.

نتيجة المباراة الأولى أمام سيشل

وسجل ثنائية أخضر السيدات أمام سيشل كل من البندري مبارك ومريم التميمي.

وسيواجه منتخب السعودية لكرة القدم للسيدات بقيادة الألمانية مونيكا ستاب، منتخب المالديف يوم 24 من شهر فبراير الجاري في مدينة ماليه، وذلك تمهيدًا لدخول الأخضر في التصنيف الشهري الجديد لـ”فيفا”.

وبالأمس، حرص الأسطورة البرازيلية بيليه على تهنئة الاتحاد السعودي لكرة القدم، بعد خوض منتخب السيدات لأول مباراة دولية في تاريخه.

ونشر الأسطورة البرازيلية صورًا من مباراة منتخب السعودية لكرة القدم للسيدات ضد نظيره سيشل، مؤكدًا أن اليوم تاريخي لكرة القدم السعودية النسائية.

وقال بيليه: “أود أن أهنئ الاتحاد السعودي لكرة القدم ومنتخب السعودية للسيدات على خوض أول مباراة دولية رسمية لهم، اليوم هو يوم تاريخي، ليس فقط بالنسبة لهم، إنما لكل محبي كرة القدم”.

أول تشكيلة لـ المنتخب السعودي للسيدات

وكان أول تشكيل لـ المنتخب السعودي للسيدات جاء مكونًا من: ” سارة خالد في حراسة المرمى، بيان صدقة، لانة عبدالرزاق، تالة الغامدي، لين محمد، ليان جوهري، مريم التميمي، سارة حمد، البندري مبارك، نورة إبراهيم، البندري هوساوي”.

أما تشكيلة البدلاء فجاءت مكونة من: “لمى العنزي، مشاعل الحربي، أثير خالد، صبا توفيق، جوري طارق، رغد مخيزن، منى عبدالرحمن، حصة السعدالله، فرح جفري، أسرار الشيباني، داليا أبو لبن، تهاني الزهراني”.