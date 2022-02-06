نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الفوز على نظيره الجزيرة الإماراتي، ليضرب موعدًا مع تشيلسي الإنجليزي.

الزعيم إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية:

وانتهت، منذ قليل، مباراة الهلال ضد الجزيرة الإماراتي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم للأندية بفوز الزعيم بسداسية أهداف مقابل هدف، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

موعد مباراة الهلال وتشيلسي المقبلة:

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد نظيره تشيلسي، الأربعاء المقبل عند الساعة السابعة ونصف مساء بتوقيت السعودية، على استاد محمد بن زايد ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية 2021.

وسيتم نقل مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية بين الزعيم وتشيلسي الإنجليزي عبر قناتي SSC السعودية، وقنوات أبو ظبي الرياضية إكسترا.

ويُشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا، حيث يحلم بحصد اللقب لأول مرة.