تنطلق اليوم مباراة برشلونة الإسباني ضد نابولي الإيطالي في ذهاب دور الـ16 لـ بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم موسم 2021/ 2022.

توقيت مباراة برشلونة ونابولي اليوم:

وستُقام المباراة على ملعب “الكامب نو” معقل البارشا في تمام التاسعة إلا ربع من مساء الخميس بتوقيت المملكة.

وستقام مباراة العودة بين الفريقين على ملعب “دييغو مارادونا” في مدينة نابولي الإيطالي في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة يوم الخميس المقبل.

وكان البارشا تأهل لمواجهة نابولي في الدوري الأوروبي، بعد إقصائه من مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

البارشا يطارد نجم نابولي:

وكانت تقارير صحفية، ذكرت قبل مباراة الفريقين أن البارشا يرغب في ضم المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي لاعب فريق نابولي، لتعزيز صفوفه الدفاعية في الفترة المقبلة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت أن اللاعب السنغالي كوليبالي رفض تجديد العقد مع نابولي مفضلًا الرحيل وخوض تجربة أخرى.

ويريد البارشا التعاقد مع كوليبالي لتعويض عدم قدرته على ضم الهولندي ماتياس دي ليخت لاعب يوفنتوس الإيطالي.