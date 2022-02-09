انتهت، منذ قليل، مباراة الجزيرة الإماراتي ضد مونتيري ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية، بفوز الفريق المكسيكي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

مونتيري يهز شباك الجزيرة بثلاثية مبكرًا

وبدأت مباراة الجزيرة ضد مونتيري التي أُقيمت على استاد آل نهيان بشكل سريع للغاية، حيث ضغط الفريق المكسيكي بقوة، وأسفر الضغط عن تسجيله لهدف مبكر بعد مرور 4 دقائق فقط.

وسجل زايد سلطان هدفًا بالخطأ في مرماه عند الدقيقة الرابعة، وتم احتسابه عن طريق تقنية خط المرمى، ليواصل الفريق المكسيكي ضغطه، ويعزز تقدمه بهدف ثان عن طريق فونيس موري عند الدقيقة 11.

واستغل الفريق المكسيكي ارتباك لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة الإماراتي، وأحرزوا الهدف الثالث عند الدقيقة 25 عن طريق سيزار مونتيس، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم مونتيري بثلاثية دون رد.

الجزيرة يهز الشباك

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل الفريق المكسيكي محاولاته، وأطلق بيتزارو تسديدة قوية، إلا أن علي خضيف تصدى لها، وانتفض لاعبو الجزيرة الإماراتي، أملًا في العودة وتقليص الفارق.

وتمكن برونو كونسيساو من تسجيل هدف عند الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، لتنتهي مباراة الجزيرة ضد مونتيري بفوز الفريق المكسيكي بنتيجة 3/1، ليحتل المركز الخامس في كأس العالم للأندية 2021.