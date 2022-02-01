كشف الإعلامي وليد الفراج عن موعد وصول ميشيل ديلغادو إلى العاصمة الرياض، لبدء مشواره مع الهلال.

ميشيل ديلغادو يصل فجرًا:

وأشار الفراج عبر برنامجه “أكشن مع وليد”، إلى أن ميشيل ديلغادو سيصل فجرًا إلى الرياض، بعد توقعيه لنادي الهلال رسميًّا، لافتًا إلى أنه سيتواجد في مقر سكنه بالعاصمة خلال الساعات القليلة المقبلة.

ولفت وليد الفراج إلى أن ميشيل ديلغادو سيجري المسحة الطبية الخاصة بفيروس كورونا والفحوصات المعتادة، وينضم إلى تدريبات الهلال الثلاثاء، ويُغادر مع البعثة إلى الإمارات، يوم الخميس المقبل، للمشاركة في كأس العالم للأندية.

الهلال يعلن قائمته:

وأعلن نادي الهلال، قبل قليل، عن قائمة الفريق الأول لكرة القدم في 2022، بعد ضمه عدد من الصفقات؛ قبل مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية، ويمكن الاطلاع عليها عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويواجه الزعيم، الفائز من مباراة الجزيرة وبيري ممثل تاهيتي في الدور ربع النهائي، فيما يُلاقي الأهلي المصري فريق مونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف، وذلك وفقًا لما أسفرت عنه قرعة كأس العالم للأندية 2021.