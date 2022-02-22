عمدت ميليشيات الحوثي إلى التعدي على موظفي السفارة الأميركية في صنعاء، المغلقة منذ سبع سنوات.

وخطفت الميليشيا الإعلامي عبدالرحمن سيف الشرعبي، مساعد رئيس الملحقية الإعلامية بالسفارة، وفق ما أعلن مراسل وكالة “شينخوا” الصينية في اليمن، اليوم الثلاثاء.

وكانت الميليشيا بدأت منذ منتصف أكتوبر من العام الماضي، حملة اعتقالات بحق موظفي السفارة في العاصمة.

كما ترافقت تلك الحملة مع اقتحام الحوثيين مقر السفارة واستبدال الحراسة بعناصر مسلحة من الجماعة.

نهب التجهيزات والمعدات

كذلك، نهبت الميليشيات كميات كبيرة من التجهيزات والمعدات من المقر.

لكن جهود دولية أفضت لاحقاً إلى الإفراج عن الموظفين، ليتكرر هذا الانتهاك اليوم.

وكان مسؤولون أميركيون أعلنوا قبل أشهر أن جهود مبعوثهم الخاص تيم ليندركينغ قادت إلى الإفراج عن 30 موظفاً يمنياً لدى سفارة الولايات المتحدة في صنعاء.

في حين اعتبرت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وقتها أن اقتحام الحوثيين للمبنى “يعد إهانة للمجتمع الدولي بأسره”.

كما أدانت الوكالة التي تعمل في البلاد منذ عام 1959، احتجاز الموظفين اليمنيين.