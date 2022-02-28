اقترب المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون من العودة إلى التدريب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مجددًا خلال الفترة المقبلة.

الرحيل عن الزمالك

وأعلن نادي الزمالك المصري برئاسة مرتضى منصور، مساء اليوم الاثنين، عن رحيل كارتيرون رسميًا عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم، متمنيًا له التوفيق في خطوته المقبلة.

وعانى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من تراجع النتائج في الفترة الأخيرة سواء في الدوري المصري أو دوري أبطال إفريقيا، ما دفع الإدارة لرحيله، أملًا في تحسن النتائج والمنافسة على البطولات.

كارتيرون يتلقى عروضًا من السعودية

وقال مصدر مقرب من كارتيرون لموقع FilGoal: “المدرب لديه عرضان من السعودية، من ناديي الاتفاق والأهلي.. ولكن عرض الاتفاق أكثر جدية مع اقتراب رحيل فلادان ميلويفيتش مدرب الفريق الحالي”.

وواصل المصدر تصريحاته قائلًا: “ولكن المقابل المادي المعروض من الاتفاق يمثل مشكلة للمدرب الفرنسي، أما بالنسبة للأهلي، فحتى الآن ما يحدث هو تواصل من بعض الوكلاء مع اقتراب رحيل المدرب الحالي للفريق بيسنيك هاسي”.