يسعى المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز لمواصلة نتائجه المميزة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد نظيره النصر، وقيادته لتحقيق الفوز في مباراة الغد.

الديربي في كأس الملك:

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة دياز أمام النصر، مساء يوم غد الاثنين، على ملعب مرسول بارك، وذلك في إطار مواجهات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك.

وتُعد مباراة الغد هي الخامسة بينهما على ملعب مرسول بارك في الرياض، إلا أنها المواجهة الأولى بين الفريقين ضمن منافسات كأس الملك، ويمكن الاطلاع على نتائجهم عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الهلال يتفوق مع دياز:

وتعتبر مباراة الهلال ضد النصر، وهو الديربي السابع الذي يقوده رامون دياز، ويسعى للاستمرار في نتائجه المميزة، حيث سبق وحقق الفوز 3 مرات، وتعادل في مباراتين، وخسر مرة واحدة في نصف نهائي كأس ولي العهد.

ولعب الهلال بقيادة دياز للمرة الأولى أمام النصر في الدور الأول من الدوري السعودي للمحترفين 2016/ 2017، وانتهت بالتعادل بنتيجة 1/ 1، وفي الدور الثاني، فاز الزعيم بخمسة أهداف مقابل هدف.

ولعب الفريقان في الدور الأول موسم 2017/ 2018، فاز الهلال بنتيجة 2/ 1، وخيم التعادل الإيجابي على بنتيجة 2/ 2، وتجاوز الزعيم عقبة النصر في ربع نهائي كأس الملك موسم 2016/ 2017 بهدفين دون رد.