انتهت، منذ قليل، قرعة الدور ثمن النهائي من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، وأسفرت عن مواجهات قوية ومثيرة.

قرعة دوري المؤتمر الأوروبي

وأسفرت قرعة دوري المؤتمر الأوروبي عن مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي لنظيره بازل السويسري، ويلعب ليستر سيتي الإنجليزي مع رين الفرنسي، ويواجه فريق باوك اليوناني نظيره جينت البلجيكي.

ويلعب فيتيسه الهولندي ضد روما الإيطالي، ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي أيندهوفن الهولندي نظيره كوبنهاجن الدنماركي، ويلاقي بارتيزان الصربي نظيره فينورد الهولندي، ويلعب سلافيا براغ التشيكي مع لاسك النمساوي، كما يواجه أودو/ غليمت فريق ألكمار.

موعد المباريات

وتُقام مباريات ذهاب الدور ثمن النهائي من البطولة، يوم الخميس الموافق العاشر من مارس المقبل على ملاعب الفرق المذكورة أولًا، على أن تُقام مواجهات الإياب يوم 17 من الشهر ذاته.

ومن المقرر أن تُقام قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، يوم 18 من شهر مارس المقبل، وستُقام المباراة النهائي على ملعب “أرينا كومبيتاري” في العاصمة الألبانية تيرانا يوم 25 مايو المقبل.