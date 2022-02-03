حرص محمد جمال نجم الفريق الكروي الأول بـ الجزيرة الإماراتي على توجيه رسالة إلى نادي الهلال، وذلك قبل مباراة الفريقين في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وقال محمد جمال في تصريحات صحفية: “أشكر المدرب على الثقة وأبارك لمشجعينا وزملائي، نحن نركز في كل مباراة على حدة وعلى من أمامنا فقط”.

جمال يتحدى الهلال

وتابع جمال: “سنقدم كل ما لدينا ضد الهلال ونحترم كل المنافسين، وسوف نحاول خلق فرص التسجيل واستغلالها من أجل التأهل”.

وأضاف نجم الجزيرة: “سجلنا مبكرًا وهذا كان رائعًا ودفعنا لنسجل المزيد ولنتحكم بإيقاع المباراة رغم تقديم بيري مستوى جيدًا ودافعوا بشكل قوي”.

موعد المباراة المقبلة لـ الهلال

وسيواجه الفريق الإماراتي، فريق الهلال مساء الأحد المقبل في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.