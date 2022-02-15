تعرض نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، عبدالله القرني لأزمة صحية مفاجأة، ليتم نقله إلى المستشفى.

عبدالله القرني يتعرض لأزمة صحية

وتمنى مهاجم الأهلي والمنتخب السعودي السابق، طلال المشعل عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، السلامة لنجم النصر السابق، عبدالله القرني، بعد تعرضه لأزمة صحية.

وأشار المشعل إلى أن النجم النصراوي يتواجد في مركز الأمير سلطان للقلب بمستشفى العسكري بالرياض، حيث أجرى عملية قسطرة بسبب تعرضه لجلطة في القلب، مضيفًا: “تمنياتي له بالشفاء العاجل”.

وقال لاعب النصر والمنتخب السعودي السابق، عبدالعزيز الجنوبي: “دعواتكم للغالي عبدالله القرني.. تعرض لجلطة، اللهم أنت الشافي المعافي اشف كل مريض اللهم لا شفاء إلا شفاؤك شفاءٌ لا يغادر سقمًا.. دعواتكم للغالي”.

الجماهير تدعمه

وتفاعل الرياضيون والجماهير مع تغريدة الجنوبي، وتمنوا الشفاء العاجل للاعب النصر السابق، وقال الإعلامي خلف ملفي: “الله يلطف به ويكتب له الشفاء عاجلًا.. طهور إن شاء الله”.

وكتب الإعلامي عبدالعزيز المريسل: ” ما يشوف شر حبيبي عبدالله.. والله يشفيه ويعافيه، من أجمل اللاعبين الذين عاصرتهم خلقًا وأداء ولا قصور بالباقي ومنهم الكابتن عبدالعزيز الجنوبي”.