تواصل شركة نجم لخدمات التأمين بالتعاون مع شركات التأمين واللجنة التنفيذية واللجنة العامة لمديري العموم لشركات التأمين وتحظى بإشراف البنك المركزي السعودي (ساما)، جهودها لتعزيز ثقافة التأمين وتأصيلها وانطلاقاً من رؤيتها بأن نجاح منظومة التأمين في المملكة وتطورّها يقومان على مرتكزات ثلاثة هي: التحوّل الرقمي الشامل للقطاع، والشراكات الاستراتيجية بين أصحاب المصلحة كافة، والالتزام المجتمعي بثقافة التأمين.

مبادرة زيادة انتشار التأمين:

ومن هذا المنطلق، أطلقت شركة نجم مبادرة زيادة انتشار التأمين تحت شعار “أمن وارتاح”، لنشر التوعية بأهمية التأمين وفوائده المادية والنفسية، وبما يؤدي،في المحصلة، إلى زيادة أعداد وثائق التأمين على المركبات.

وتستهدف نجم من خلال هذه الحملة إلى تعميق الوعي المجتمعي بأهمية التأمين على المركبات، والإضاءة على أهمية تجديد وثائق التأمين قبل انتهاء صلاحيتها وجدوى ذلك للعميل، وزيادة انتشار وثائق التأمين بشقيه الإلزامي والشامل على المركبات.

وتعليقاً على حملة “أمن وارتاح”، لفت الرئيس التنفيذي لشركة نجم لخدمات التأمين الدكتور محمد السليمان إلى أهمية مثل هذه المبادرات النوعية التي تطلقها نجم، بالتعاون مع الشركاء، كونها تتجاوز الجانب التقني لتطوير القطاع، والذي تُبذل فيه جهودٌ كبيرة واستثمارات ضخمة، إلى البعد المجتمعي المرتبط بالوعي الجماعي والثقافة التأمينية على مستوى الوطن والتي هي أساس في الحفاظ على مكتسبات القطاع وضمان استدامته ونموه.

إصلاح قواعد الأداء المهني:

وأضاف: “في وقت نحرص فيه، في نجم، على إصلاح وبناء قواعد الأداء المهني، تماشياً مع استراتيجيتنا (أساس)، وتحقيق التحوّل الرقمي الشامل لمنظومة العمل التأميني في المملكة بما يدعم تحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية المملكة 2030، فإننا نحرص بالقدر ذاته على الارتقاء، ليس فقط بتجربة العميل، بل أيضاً بجودة حياته من خلال تثقيفه بأهمية التأمين والفوائد النفسية والمادية التي سيجنيها منه وبما يدعم بالتالي تحقيق المستهدفات الاجتماعية والمعرفية لرؤية 2030”.

إبراز التطورات المتوقعة:

وإضافة إلى رفع الوعي التأميني، ستعمل مبادرة “أمن وارتاح” على إبراز التطورات المتوقعة في قطاع التأمين على المركبات وفرص نموه، واستعراض الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للتأمين، وكذلك رفع نسبة الالتزام بالتأمين الشامل مقارنة بالتأمين ضد الغير، والتوعية بأهمية الأتمتة في تجديد وثائق التأمين من خلال القنوات الرقمية العديدة والمتنوعة التي توفرها نجم.

وكانت نجم أطلقت سابقاً العديد من حملات التوعية والتي من أبرزها حملة “أمّن تسلم” التي جاءت تماشياً مع استعادة الحياة دورتها الطبيعية في المملكة بعد جائحة فيروس كورونا المستجد، وحملة “أمنها صح” لزيادة نسبة الوعي بحقوق العملاء وواجباتهم التأمينية والتعريف بالوثيقة الموحدة، وحملة “لطرق أكثر سلامة” لتوعية مستخدمي الطرق وحثهم على الالتزام بقوانين المرور، وغيرها من مبادرات التوعية المجتمعية.