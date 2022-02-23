عاش زوار “نجناج الرياض” أجواء جلبة الأسواق الشعبية قديمًا وواقع الحياة في مناطق المملكة في فترة التأسيس.

وامتزجت في أرجاء الموقع ثقافات المناطق عبر تنوع الأزياء والموروث والعادات والتقاليد التي تعبِّر في وسمها “نجناج” عن أصوات الباعة والمشترين في صورة تعود بالذاكرة إلى الزمن القديم.

بوابة التأسيس:

ومن “بوابة التأسيس” تبدأ رحلة الفعالية بالوصول إلى ساحة “نجناج” المتضمنة أجنحة مناطق (الوسطى، الشرقية، الشمالية، الغربية، الجنوبية)، حيث تعرض في كل منطقة تجربة واقعية لأسلوب حياة الآباء والأجداد في تلك الفترة من خلال الزي الشعبي والعادات والأكلات والصناعات اليدوية والفلكلور، إلى جانب معارض فنية للصور القديمة وعروض شعبية ومسرحية.