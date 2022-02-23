انطلقت يوم أمس الثلاثاء فعاليات “نجناج” المدينة المنورة بحديقة الملك فهد احتفاءً بمناسبة” يوم التأسيس”وسط أجواء من الفرح والابتهاج والفخر والولاء لهذا الوطن , حيث بدأت الفعاليات بمسيرة للفرق الموسيقية والخيالة .

أسواق شعبية:

وتعكس فعاليات “نجناج” أجواء الأسواق الشعبية وتظهر جمال الأزياء التقليدية وتعيد دكاكين الماضي وجلبة الأسواق القديمة في بيع وشراء المأكولات الشعبية والأزياء.

5 مناطق:

وتنقسم فعاليات “نجناج” إلى خمس مناطق (الوسطى، الشرقية، الغربية، الجنوبية ،الشمالية) كما تضم الفعاليات معرضاً فنياً مصغراً عبارة عن صور قديمة من كل منطقة بما تحمله من تراث قديم يعبر عن تاريخها خلال الدولة السعودية، وسيكون في كل منطقة ممثلون ورواة يروون قصصاً واقعية حدثت خلال فترة التأسيس، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات المختلفة التي تبرز الإرث التاريخي والثقافي والاجتماعي للدولة السعودية حتى وقتنا الحاضر.

كما شملت الفعاليات معرضا فنيا وندوات ثقافية تاريخية، ومعرضا آخر مختص بالقهوة السعودية، وعروضا للألعاب النارية والهوليوجرام مع مجموعة من البرامج الحديثة التي تلبي أذواق الجميع بمختلف أعمارهم.