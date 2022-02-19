تحتفل منطقة حائل بـ يوم التأسيس ذكرى يوم المجد والشموخ والعزة بفعالية “نجناج حائل”.

ونجناج حائل عبارة عن فعالية تأخذنا إلى جلبة الأسواق الشعبية وأصالتنا “يوم بدينا”، يضم هذا الاحتفال الثقافي حول المملكة استعراضاً للملبوسات والأزياء التقليدية السعودية، إلى جانب معرض فني وندوات ثقافية تاريخية وآخر مختص بالقهوة السعودية وعروض الألعاب النارية مع مجموعة من البرامج المناسبة لأذواق الجميع.

ويمكن الحصول على التذاكر من خلال الرابط التالي: foundingday.sa

الاحتفاء بيوم التأسيس

يذكر أن مدن المملكة العربية السعودية ستشهد، ابتداءً من يوم 22 من شهر فبراير الجاري، عددًا من الفعاليات -التي تقام احتفاءً بمناسبة “يوم التأسيس”، الذي يوافق يوم 22 فبراير من كل عام- اعتزازاً بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة الممتدة لأكثر من ثلاثة قرون، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ عهد تأسيس الدولة السعودية في منتصف عام 1139هـ، الموافق 1727م حتى عهدنا الميمون.