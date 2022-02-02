أبدت جماهير الكرة السعودية حزنها بعد تأكد إصابة النجم عبدالإله المالكي بقطع في الرباط الصليبي الأمامي، وتمنوا أن يعود سريعًا إلى التألق في الملاعب.

إصابة عبدالإله المالكي

وتعرض عبدالإله المالكي لإصابة قوية خلال مباراة السعودية ضد اليابان بالأمس، وحاول استكمال اللقاء، ولكن لم يستطع ليشارك عبدالله الخيبري بدلًا منه، قبل أن تثبت الأشعة اليوم إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي.

وأعربت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تخوفها من عدم استعادة عبدالإله المالكي لمستواه، بسبب الإصابة القوية التي ستبعده عن الملاعب لفترة لن تقل عن 6 أشهر.

نجوم تألقوا بعد الإصابة في الرباط الصليبي الأمامي

وعلى الرغم من طول فترة اللاعبين عن المستطيل الأخضر بسبب هذه الإصابة الصعبة، إلا أن أبرز نجوم كرة القدم تمكنوا من قهر الإصابة القوية والعودة بشكل أفضل إلى الملاعب.

وعانى تشافي هيرنانديز من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي مع برشلونة، ليغيب فترة طويلة عنه في موسم 2005/ 2006، قبل أن يعود ويساهم في تتويجه بلقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وشارك مع إسبانيا في كأس العالم.

وتعرض أسطورة الكرة الإيطالية روبرتو باجيو لإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي وتمزق في الغضروف المفصلي بركبته اليمنى عندما كان في الـ18 من عمره، ونجح في العودة والتألق لسنوات طويلة، وحصد الكرة الذهبية عام 1993، حينما كان لاعبًا في صفوف يوفنتوس.

وأُصيب الهولندي رود فان نيستلروي بقطع في الرباط الصليبي الأمامي قبل أيام من توقيعه لنادي مانشستر يونايتد، وغاب لمدة عام عن الملاعب، لينضم بعد ذلك إلى الفريق الإنجليزي، ويحرز أكثر من 150 هدفًا بقميصه، وينتقل إلى ريال مدريد.