نظم مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة الأفلاج ندوةً طبية بعنوان “الأسنان صحة وجمال” استهدف فيها 40 مستفيدًا ومستفيدة من المشمولين بخدمات الضمان الاجتماعي وبعض منسوبيه.

أهداف الندوة:

وتضمنت الندوة التي أقيمت على المسرح الثقافي بمجمع فروع الوزارة بالأفلاج التعريف بأهمية الاعتناء بالأسنان والممارسات اليومية الصحيحة التي يجب القيام بها والأساليب الحديثة لتجميل الأسنان بالشرح المفصل، كما فتح المجال في نهاية الندوة لطرح الأسئلة والإجابة عن استفسارات الحضور، وفي الختام تم تكريم المشاركين والمنظمين والجهة المتعاونة.

وحدات التمكين:

يشار إلى أن الندوة تعد إحدى برامج وحدات التمكين التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض التي تهدف إلى تثقيف مستفيدي الضمان واستثمار قدرات القادرين منهم على العمل، وتعتبر ضمن مخرجات الاتفاقيات التي يعقدها الفرع في عدة مجالات.