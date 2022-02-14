أفادت صحيفة “الأنباء” الكويتية بأن وزير الصحة الكويتي خالد السعيد، أصدر تعليمات فورية بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات إجراءات مستشفى خاص وذلك بشأن تسليم جثمان طفل متوفى لذويه.

توجيه عاجل من وزير الصحة

وفي التفاصيل وجه وزير الصحة خالد السعيد بشكل عاجل، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت أي تقصير، وذلك بعد ضجة كبيرة شهدتها الكويت بعد قضية “نسيان” طفل متوفى في ثلاجة الموتى داخل أحد المستشفيات دون دفنه، لأكثر من عام.

ووفقاً للصحيفة فقد كشف عن هذه القضية المحامي الكويتي عبد العزيز الوعلان، لافتاً إلى أنه رفع شكوى بهذا الخصوص.