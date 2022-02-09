في الآونة الأخيرة زادت خطورة الكوارث الناتجة عن هذه الظاهرة حيث إن مواد البناء والأثاث تضاعفت قوتها الاحتراقية 8 مرات مقارنة بنوعية الأثاث قبل 50 سنة، لذا من الصعب الهروب من الوميض اللحظي أثناء حدوثه، ولكن يمكن تأخيره من خلال اتباع عدة طرق وهي:

– تبريد الحريق باستخدام الرذاذ حيث يعمل على تخفيض درجة حرارة المكان كما يجب التركيز على تبريد الغازات الساخنة المتراكمة في سقف المكان

– التهوية العلوية لإخراج الغازات الساخنة المحصورة أعلى المكان وإحلال تيار هوائي بارد مكانها

– الابتعاد عن التهوية الأفقية أو الميكانيكية؛ لأنها تزيد كمية الأكسجين وبالتالي زيادة الحريق

– في حالة صعوبة عمل تهوية علوية على المنزل يمكن عمل تهوية أفقية ولكن على حذر مع ضرورة استخدام فرع مياه (خرطوم) للتبريد وتنسيق فعّال بين التهوية وعمليات المكافحة.

معنى الوميض اللحظي

الوميض اللحظي عبارة عن ضوء يصدر إشعاع بسرعة كلمحة البصر، وهو مجموعة من الإشعاعات الضوئية التي تظهر في المواد الشفافة مع حدوث التأين، والذي يتكون نتيجة اصطدام إلكترون حر مع أغلفة إلكترونية شحناتها الكهربائية تتشابه مع بعضها البعض.

وبعدها تنتقل الطاقة بشكل تدريجي إلى إلكترونات الجزئيات حتى تتوقف تمامًا عن الحركة، وعندما تكتسب الإلكترونات هذه الطاقة فإن مدراتها ترتفع لأعلى، والذي لا يمكث بشكل مطول، حتى ينطلق في لحظة ما إلى اتجاه مداره الأصلي، ما يؤدي إلى حدوث فارق كبير بين طاقة المدار السفلية والعلوية، وينتج عن ذلك شكل فوتون طاقته تساوي الفارق الحاصل بين الطاقة العلوية والسفلية، فيتكون الوميض اللحظي.